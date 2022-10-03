تمديد اعتقال أسيل الطيطي ووالدتها وشقيقها

القدس المحتلة/سما/

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي ، مساء اليوم الأثنين ، اعتقال الفتاة أسيل الطيطي (23) عامًا من مخيم بلاطة حتى اليوم الأحد المقبل.

وقال نادي الأسير في بيان ان الاحتلال مدد اعتقال والدة أسيل، ختام الطيطي، وشقيقها محمود الطيطي حتى يوم الخميس المقبل.

يُشار إلى أن الاحتلال اعتقل الفتاة أسيل الطيطي يوم أمس خلال زيارتها لشقيقها المعتقل إداريًا سبع الطيطي في سجن "ريمون"، وذلك بعد أن ادعت إدارة السّجون، أنها قامت بجرح سجانة خلال الزيارة، وقام الاحتلال لاحقا باعتقال والدتها وشقيقها .

‏ونقلت إدارة السجون شقيقها سبع الطيطي إلى الزنازين في سجن "ريمون".