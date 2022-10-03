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"العمل" تقرر تشكيل لجنة توفيق لحل النزاع القائم في جامعة بيرزيت

الإثنين 03 أكتوبر 2022 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العمل" تقرر تشكيل لجنة توفيق لحل النزاع القائم في جامعة بيرزيت



رام الله/سما/

 قرر وزير العمل نصري أبو جيش، على ضوء نزاع العمل القائم في جامعة بيرزيت، وبناء على الصلاحيات القانونية الموكلة له، واستنادا لقانون العمل الساري في دولة فلسطين، تفعيل المادة 62 من قانون العمل والقاضية بتشكيل لجنة توفيق يرأسها ممثل عن الوزارة، وعضوية ممثلين عن إدارة الجامعة والنقابة. 

ويأتي هذا القرار، وفق بيان صادر عن وزارة العمل، مساء اليوم الإثنين، "بسبب ما آلت إليه الأمور نتيجة النزاع العمالي القائم في الجامعة، وعدم تمكن كافة الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق ينهي النزاع ويعيد فتح المؤسسة التعليمية، لكي تتمكن من أداء دورها والحفاظ على علاقة عمل طبيعية بين الطرفين".

وبينت الوزارة أنه على "ضوء هذا القرار وجب على الطرفين تسمية عضوين عن كل منهما فورا لكي يتسنى للجنة التوفيق مباشرة مهامها، على أن تنتهي خلال المدة القانونية وهي أسبوعان من تاريخه، ووقف كافة الإجراءات المتخذة من الطرفين، وتحت طائلة القانون".

#وزارة العمل #جامعة بيرزيت

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