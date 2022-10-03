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6 إصابات في اعتداء للمستوطنين وجنود الاحتلال جنوب نابلس

الإثنين 03 أكتوبر 2022 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 إصابات في اعتداء للمستوطنين وجنود الاحتلال جنوب نابلس



نابلس/سما/

 أصيب ستة مواطنين برضوض واختناق، مساء اليوم الإثنين، جراء اعتداء المستوطنين وجنود الاحتلال عليهم في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابتين برضوض وأربع حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، نتيجة الاعتداء، وجرى علاجهم ميدانيا.

وكان مستوطنون هاجموا في وقت سابق مساء اليوم، مركبة إسعاف بالحجارة، ما أدى إلى تضرر نوافذها، دون وقوع إصابات، بالقرب من مدخل مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضيي المواطنين، جنوب نابلس.

#اصابات #نابلس

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