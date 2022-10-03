الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الرابعة على التوالي

جنين/سما/

جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم، اليوم الإثنين، الاعتقال الإداري للأسير عبد الباسط الحاج من قرية جلقموس شمال شرق جنين، للمرة الرابعة على التوالي.

وأوضح ذوو الأسير الحاج، لـ"وفا "، أن الاحتلال جدد اعتقاله إداريا لمدة أربعة شهور.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

ويواصل 30 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، رفضا لجريمة الاعتقال الإدار