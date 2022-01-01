"لجنة فلسطين بالبرلمان العربي" تؤكد دعمها لتوجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

القاهرة/سما/

ا- أكدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي دعمها الكامل لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحقها في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلال سيادتها على أرضها المحتلة.

جاء ذلك خلال انعقاد لجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان، رئيس اللجنة عادل العسومي، ونائب رئيس اللجنة النائب فهمي الزعارير، ومشاركة عدد من أعضاء اللجنة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف مناقشة مشروع القرار الخاص بفلسطين.

وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي التام مع دولة فلسطين ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بمبادرة السلام العربية نصا وروحا وتسلسلا.

بدوره، أطلع الزعارير أعضاء اللجنة على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، في ظل استمرار وتصاعد الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال والمستوطنون على المواطنين والمتمثلة باستباحة الدم الفلسطيني بالاغتيالات والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل، واستمرار تنكر سلطات الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

وقال الزعارير إن الاحتلال يستمر بإجرامه بحق أبناء شعبنا بحماية وصمت دولي، وأن الصمت الدولي أصبح مثابة الدرع الواقي للاحتلال والضوء الأخضر للاستمرار في غطرسته واستهدافه للفلسطينيين ومنازلهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يتوقف عن ممارسة القتل طالما ظل العالم يسمح له بالإفلات من العقاب.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف كافة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاكمة مجرمي الحرب، مؤكدا أن شعبنا لن يستسلم وسيواصل صموده وثباته ونضاله حتى تجسيد حقوقه غير القابلة للتصرف.

من جانبهم، ناقش أعضاء البرلمان العربي قضايا وملفات متعلقة بفلسطين، ومنها ملفات الأسرى ومنهم الأسرى الكبار والأطفال وعمداء الأسرى والأسيرات، إضافة لملفات الاستيطان، وجثامين الشهداء، والإعدامات الميدانية اليومية، واعتداءات المستوطنين والجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس، واعتداءاتها على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وعمليات الهدم والتهجير القسري لأهالي مدينة القدس، وأسرلة المناهج الدراسية.