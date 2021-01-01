جادو تسلم سفير تشيلي رسالة من والد الشهيد أمجد أبو سلطان

رام الله/سما/

سلّمت وكيلة وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، سفير جمهورية تشيلي لدى فلسطين كرستيان هودجيز، رسالة من أسامة أبو سلطان، والد الشهيد أمجد أبو سلطان؛ الذي ارتقى عن عمر يناهز 14 عاما، موجهة إلى رئيس جمهورية تشيلي غابرييل بوريك.

جاء ذلك خلال لقاء جادو، اليوم الإثنين، السفير هودجيز، في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام الله.

وأعرب أبو سلطان، في رسالته، عن امتنانه لموقف الرئيس التشيلي برفض لقاء السفير الإسرائيلي بعد استشهاد الفتى عدي طراد هشام صلاح، الذي استشهد برصاص الاحتلال عن عمر يناهز 17 عاما، مبينا مدى تنكيل الاحتلال بجثامين الشهداء من خلال احتجازها، بهدف الاستمرار في تعذيب أهاليهم وخلق حالة من عدم الاستقرار داخل أسرهم.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي احتجز جثمان الشهيد أبو سلطان 40 يوما، منذ استشهاده في الـ 14 من تشرين أول/ أكتوبر 2021.

من جهة أخرى، وضعت جادو السفير هودجيز في صورة الأحداث الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي الخطير واستمرار عمليات القتل اليومي في القدس وجنين ونابلس وغيرها من المدن الفلسطينية، بالإضافة إلى إرهاب المستوطنين والانتهاكات المتواصلة للاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، والتدمير الممنهج للعملية السياسية بسبب السياسات الاستعمارية الإسرائيلية.