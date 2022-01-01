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آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

الإثنين 03 أكتوبر 2022 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة يوم الأثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

وقالت الهيئة في بيان ، "إن السفر غدًا سيكون للمتأخرون من الكشف السابق، والحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2022/34) 

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وأضافت أن السفر سيشمل لحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/38) 

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ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، وأنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وشددت على أنه "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه"

ونوهت الهيئة لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وذكرت أنه للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط اضغط هنا

http://‏https://eservice.moi.gov.ps/

#السفر عبر معبر رفح

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