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دير البلح: المباحث تُوقف مطلقًا للنار خلال شجار عائلي وتُصادر السلاح

الإثنين 03 أكتوبر 2022 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
دير البلح: المباحث تُوقف مطلقًا للنار خلال شجار عائلي وتُصادر السلاح



دير البلح/سما/

أوقفت المباحث العامة بشرطة المحافظة الوسطى - قسم مركز دير البلح، مُطلقاً للنار خارج إطار القانون، بعد إطلاقه الرصاص خلال شجار عائلي بالمحافظة؛ مما أدى لإصابة اثنين من المواطنين بجروح متوسطة نقلوا على إثرها للمستشفى.

وبيَّن قسم مباحث دير البلح، أنه وبعد البحث والتحري عن مطلق النار، تم التعرف على المذكور، وبضبطه واستجوابه، أقر بإطلاقه النار خلال الشجار، وبدلالته تم مصادرة السلاح المستخدم في الواقعة وهو من نوع مسدس حلواني.

وأشارت إلى إحالة ملف القضية والمذكور والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

#المباحث #غزة

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