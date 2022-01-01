الاحتلال يهدم منزلا في مدينة الخليل

الخليل/سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، منزلا في خلة العيدة قرب جبل جوهر في الجزء الجنوبي مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ترافقها عدد من الآليات العسكرية وجرافات اقتحمت خلة العيدة، وهدمت المنزل الذي يقطنه المواطن عرفات نبيل الرجبي برفقة عائلته المكونة من ثمانية انفار، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا تقريبا.

وذكر سكان المنطقة ، أن مسلسل اعتداءات الاحتلال على بيوتهم وأراضيهم ومزارعهم متواصل منذ أعوام، وأن سياسة الحكومة الإسرائيلية المبرمجة تسعى لتهجيرهم لتهويد أراضيهم والسيطرة عليها.