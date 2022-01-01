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رؤساء مجالس مستوطنات الضفة يقررون الإضراب احتجاجا على العمليات

الإثنين 03 أكتوبر 2022 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
رؤساء مجالس مستوطنات الضفة يقررون الإضراب احتجاجا على العمليات



القدس المحتلة/سما/

احتج رؤساء مجالس مستوطنات الضفة الغربية اليوم الخميس، على تقاعس الجيش الإسرائيلي عن حمايتهم في ظل تصاعد العمليات الأخيرة في الأيام الأخيرة.
 
وأفاد موقع "0404" العبري بأن رؤساء المستوطنات أعلنوا الإضراب يوم الخميس المقبل احتجاجًا على تقاعس حكومة الكيان في حماية المستوطنين، وبسبب الأوضاع الأمنية الحالية.
 
وتشهد مناطق الضفة الغربية تصاعدا في عمليات إطلاق النار في الأشهر القليلة الماضية، وسط حالة تأهب للجيش والشرطة في الضفة ومدن الداخل.
 
يشار إلى أن أكثر من 5 عمليات إطلاق نار جرت خلال اليوم الماضي باتجاه مستوطنات الضفة الغربية والطرق الاستيطانية أدت إلى إصابة 3 مستوطنين.
 
وبعد ارتفاع عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية وافقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على طلب عضو الكنيست أوريت ستورك بتحصين الحافلات في مستوطنات الضفة بقيمة 15 مليون شيكل.

#الضفة #العمليات

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