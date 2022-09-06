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الاحتلال يمدد مجددا اعتقال الأسير عواودة

الإثنين 03 أكتوبر 2022 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمدد مجددا اعتقال الأسير عواودة



القدس المحتلة/سما/

مددت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين3/10/2022م، اعتقال الأسير خليل عواودة حتى يوم الخميس القادم، رغم موعد الافراج المقرر عنه بتاريخ 2/10/2022.

وبحسب مؤسسة مهجة القدس نقلًا عن عائلة الأسير محكمة الاحتلال الاسرائيلي في ريشون لتسيون فإن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الأسير خليل محمد عواودة ليوم الخميس القادم 2022/09/06م.


وبدورها، قالت وزارة الأسرى بغزة:" إن المحكمة الإسرائيلية خلال جلسة اليوم أيضا لم تقدم أي لوائح اتهام بحق الأسير العواودة، ما يعني أن تمديد اعتقاله هو بدافع انتقامي".

يذكر أن الأسير خليل محمد عواودة علق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 171 يوماً بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الإداري والإفراج عنه بتاريخ 02/10/2022م.

#الاحتلال

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