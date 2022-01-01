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الاحتلال يحول 15 مليون شيكل لتحصين الحافلات

الإثنين 03 أكتوبر 2022 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحول 15 مليون شيكل لتحصين الحافلات



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت في تحويل ميزانية لحماية حافلات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة في ظل ازدياد عمليات المقاومة الفلسطينية لا سيما عمليات إطلاق النار.

وبحسب موقع "إسرائيل هيوم" العبري، فانه وبناء على طلب عضو "الكنيست" اوريت ستروك من حزب "الصهيونية الدينية" فانه سيتم تخصيص 15 مليون شيكل، وقد تمت الموافقة على إضافة هذا المبلغ من قبل لجنة المالية في الكنيست كما قال ستروك.


وكانت شركات الحافلات "الإسرائيلية" هددت بوقف رحلاتها من والى المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وخاصة في منطقتي بيت لحم والخليل، بسبب عدم تحصينها ضد اطلاق النار والحجارة.

#الاحتلال #تحصين الحافلات #اسرائيل

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