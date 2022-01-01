الاحتلال يحول 15 مليون شيكل لتحصين الحافلات

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت في تحويل ميزانية لحماية حافلات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة في ظل ازدياد عمليات المقاومة الفلسطينية لا سيما عمليات إطلاق النار.

وبحسب موقع "إسرائيل هيوم" العبري، فانه وبناء على طلب عضو "الكنيست" اوريت ستروك من حزب "الصهيونية الدينية" فانه سيتم تخصيص 15 مليون شيكل، وقد تمت الموافقة على إضافة هذا المبلغ من قبل لجنة المالية في الكنيست كما قال ستروك.



وكانت شركات الحافلات "الإسرائيلية" هددت بوقف رحلاتها من والى المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وخاصة في منطقتي بيت لحم والخليل، بسبب عدم تحصينها ضد اطلاق النار والحجارة.