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الجهاد الإسلامي تتلقى دعوة رسمية من الجزائر لحضور جلسات الحوار الفلسطيني الشامل

الإثنين 03 أكتوبر 2022 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تتلقى دعوة رسمية من الجزائر لحضور جلسات الحوار الفلسطيني الشامل



غزة/سما/

كشف مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، أن الحركة تلقت دعوة رسمية من الجزائر لحضور جلسات المؤتمر الوطني للحوار الفلسطيني الشامل.

وأكد المصدر في تصريح صحفي،  أن الحركة رحبت بالمشاركة في جلسات الحوار التي ستنعقد بتاريخ 11 و12 من شهر أكتوبر الجاري.


وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، منذ عام 2007، حيث تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، في حين تدير الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة فتح بزعامة الرئيس عباس الضفة الغربية.

ومنذ سنوات، عُقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادة لتحقيق ذلك.

يشار إلى أنه في الأول من شهر آب/أغسطس الجاري، كشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عن احتضان بلاده اجتماعًا للفصائل الفلسطينية، قبيل انعقاد القمة العربية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكان "تبون" قد جمع في مطلع تموز/ يوليو الماضي، بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، والوفدين المرافقين لهما، على هامش احتفالات ستينية الاستقلال بالجزائر.

#الجهاد الاسلامي #الجزائر

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