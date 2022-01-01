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فيديو: مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في إطلاق نار قرب يافا

الإثنين 03 أكتوبر 2022 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في إطلاق نار قرب يافا



يافا/سما/

قُتل إسرائيلي وأصيب آخر، في الأربعينيات من عمريهما، من جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة "أزور" الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة يافا، اليوم الإثنين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المصابين وكلاهما من المجتمع اليهودي تعرضا لإطلاق نار خلال تواجدهما في محطة وقود.

وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش لمصاب وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس، كما قدمت العلاجات الأولية للمصاب الآخر إذ وصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "فولفسون" لتلقي العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاة أحدهما.

وقالت الشرطة إن الاشتباه يدور حول خلفية جنائية، وقد باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة وشرعت بأعمال البحث وراء الجناة.

وجاء في بيان للشرطة، أن "مشتبهين اثنين وصلا بواسطة مركبة وأطلقا النار على المصابين، خلال تواجدهما في محطة وقود".

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