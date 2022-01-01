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مستوطنون يقتلعون 40 شتلة زيتون في الخضر جنوب بيت لحم

الإثنين 03 أكتوبر 2022 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتلعون 40 شتلة زيتون في الخضر جنوب بيت لحم



بيت لحم/سما/

اقتلع مستوطنون، اليوم الاثنين، 40 شتلة زيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. 

وأفاد صاحب الأرض خالد خليل صلاح ، بأنه تفاجأ باقتلاع مستوطنين هذا العدد من أشتال الزيتون في أرضه، الواقعة بمنطقة باكوش المحاذية للشارع الالتفافي رقم (60) غرب البلدة المذكورة.

يشار إلى ان المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم على أراضي المواطنين في الخضر، تمثلت باقتلاع المزيد من أشجار وأشتال الزيتون والكرمة، ومنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم. 

وتتزامن اعتداءات المستوطنين مع اقتراب موسم قطف الزيتون، حيث يغالون في انتهاكاتهم بحق المزارعين.

#الاستيطان #بيت لحم

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