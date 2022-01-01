إستقالة كبير مفاوضي "إسرائيل" في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة إسرائيلية، الإثنين، أن كبير مفاوضي البلاد في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، استقال من منصبه الأسبوع الماضي.



وقالت صحيفة “جروزاليم بوست”، إن “أودي أديري، كبير المفاوضين الإسرائيليين في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان استقال من منصبه الأسبوع الماضي”.



وأضافت أن “استقالة أديري، وهو المدير العام السابق لوزارة الطاقة الإسرائيلي، تمت قبل تقديم الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، نهاية الأسبوع الماضي، عرضه بشأن اتفاق ترسيم الحدود الذي قال مسؤولون إن إسرائيل تقبله”.



وأشارت إلى أن أديري قدم استقالته “بسبب إحباطه من تعامل مكتب رئيس الوزراء مع المحادثات”.



وقالت: “شعر أديري بالإحباط من الطريقة التي أجرى بها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، المحادثات بعد نقل المسؤولية عنها إلى مكتب رئيس الوزراء”.

وكان حولاتا أجرى في الأسبوعين الماضيين، العديد من الاجتماعات مع هوكستين قبل تلقي العرض الأمريكي النهائي.



ولكن الصحيفة ذاتها، ذكرت أن “السبب الرسمي المعلن، بعد الطلب وليس في بيان رسمي، هو أن أديري وجد وظيفة في القطاع الخاص”، دون مزيد من التفاصيل.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، الأحد: “خلال نهاية الأسبوع تم في لبنان وإسرائيل قبول مقترح الوسيط الأمريكي حول اتفاقية بشأن الحدود البحرية بين البلدين”.



وأضاف لابيد: “نجري مباحثات حول التفاصيل الأخيرة حيث لا يمكن الترحيب بنتيجة نهائية بعد، ولكن مثلما طالبنا منذ أول يوم، هذا المقترح يحافظ على كامل المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية وعلى مصالحنا الاقتصادية أيضا”.



وكان الوسيط الأمريكي آموس هوكستين قدم اقتراح حل وسط لإسرائيل ولبنان بعد العديد من الزيارات والاتصالات مع البلدين خلال الأشهر الماضية.