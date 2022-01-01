الاحتلال يغلق عدة طرق بالسواتر الترابية جنوب الخليل

الخليل / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسواتر الترابية والصخور، اليوم الاثنين، عدة طرق فرعية جنوب الخليل.

وذكرت مصادر مصادر اعلامية : إن جرافة عسكرية إسرائيلية، يساندها عدد من جنود الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية والصخور الطريق الرئيسية لتجمع خلة الفرن وطريق تجمع خلايل المغربي.

بدوره، قال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور ، إن قوات الاحتلال أغلقت عدة مداخل على طول الطريق الالتفافي 60 ما بين دوار البلوطة جنوب الخليل وصولا إلى مدخل شعب البطم بمسافر يطا.

وأضافت أن عملية إغلاق الطرق من قبل سلطات الاحتلال، تأتي في إطار معاقبة السكان المزارعين، وتضييق الخناق عليهم، وتهدف إلى حرمانهم من الوصول إلى أراضيهم ومنعهم من مزاولة أعمالهم اليومية فيها، تمهيدا للاستيلاء عليها وضمها للكتل الاستيطانية المجاورة.