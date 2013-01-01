فوز العالم السويدي سفانتي بابو بجائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء للعام 2022

وكالات / سما /

توج العالم السويدي سفانتي بابو الإثنين بجائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء للعام 2022، لمساهمته الكبيرة في تحديد تسلسل مَجين الإنسان البدائي وفي تأسيس علم المجين الإحاثي، حسبما أعلنت اللجنة المكلفة اختيار الفائزين، منوهة بأن اكتشافات سفانتي تعتبر الأساس "لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها".

فاز العالم السويدي سفانتي بابو (67 عاما) الإثنين بجائزة نوبل في الطب وعلم وظائف الأعضاء للعام 2022، خصوصا بفضل دوره في مجال تحديد تسلسل مَجين الإنسان البدائي وفي تأسيس علم المجين الإحاثي.

واعتبرت اللجنة المكلفة اختيار الفائزين أن اكتشافات سفانتي بابو "أرست الأساس لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها، من خلال إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن البشر المنقرضين".

وتعتبر جائزة نوبل في الطب والتي تمنحها جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بستوكهولم، أولى الجوائز التي تمنحها الأكاديمية كل سنة. تليها لاحقا خلال الأيام القادمة إعلانات أخرى عن جوائز في الفيزياء (الثلاثاء) والكيمياء (الأربعاء) والأدب (الخميس) والسلام (الجمعة) والاقتصاد (الإثنين المقبل).

وهذه أسماء الفائزين بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة:

2022: سفانتي بابو (السويد)

2021: ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان (الولايات المتحدة)

2020: هارفي ألتر وتشارلز رايس (الولايات المتحدة) ومايكل هوتن (بريطانيا)

2019: وليام كايلين وغريغ سيمنزا (الولايات المتحدة) وبيتر راتكليف (بريطانيا)

2018: جيمس ب. أليسون (الولايات المتحدة) و تاساكو هونجو (اليابان)

2017: جيفري س. هال ومايكل روسباخ ومايكل دبليو يانغ (الولايات المتحدة)

2016: يوشينوري أوسومي (اليابان)

2015: وليام كامبل (ايرلندا) وساتوشي أومورا (اليابان) ويويو تو (الصين)

2014: جون أوكيف (بريطانيا والولايات المتحدة) وماي بريت موزر وإدفارد إي موزر (النرويج)

2013: جيمس روثمان وراندي شيكمان (الولايات المتحدة) وتوماس سودوف (ألمانيا)