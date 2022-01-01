وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في بيت لحم

بيت لحم / سما /

شارك عشرات المواطنين وأهالي الأسرى ومجموعة من المحامين في وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام، أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم.

وأشاد محافظ بيت لحم كامل حميد بمعركة الكرامة والحرية التي يخوضها الأسرى تحت راية علم فلسطين، مجددا العهد والاسناد لهم حتى ينالوا النصر في معركتهم.

وأضاف أن قيام الرئيس محمود عباس برفع صورة ناصر ابو حميد في الأمم المتحدة هي خطوة تحدٍ كبيرة من أجل كسر شوكة الاحتلال، وليعلم ان الأسرى في سلم اولويات القيادة الفلسطينية، مؤكدا أن الجهود ستتواصل حتى تبييض السجون والافراج عن كل الاسرى.

بدورها، قالت مديرة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم ماجدة الأزرق "نقف الى جانب الأسرى الأبطال، خاصة الأسرى المضربين عن الطعام منذ 9 أيام متواصلة رفضا للاعتقال الجائر الذي يواجهه المئات منهم".

وبينت أن 7 أسرى من محافظة بيت لحم من بين الأسرى الثلاثين الذين يخوضون الإضراب، مؤكدة أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المضربين إذا ما استمر الاحتلال بسياسته.

بدوره، دعا رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع لتكثيف الفعاليات لمساندة للاسرى حتى إسقاط الاعتقال التعسفي الذي يمارس بحقهم.