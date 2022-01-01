  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في بيت لحم

الإثنين 03 أكتوبر 2022 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شارك عشرات المواطنين وأهالي الأسرى ومجموعة من المحامين في وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام، أمام مقر الصليب الأحمر في بيت لحم.

وأشاد محافظ بيت لحم كامل حميد بمعركة الكرامة والحرية التي يخوضها الأسرى تحت راية علم فلسطين، مجددا العهد والاسناد لهم حتى ينالوا النصر في معركتهم.

وأضاف أن قيام الرئيس محمود عباس برفع صورة ناصر ابو حميد في الأمم المتحدة هي خطوة تحدٍ كبيرة من أجل كسر شوكة الاحتلال، وليعلم ان الأسرى في سلم اولويات القيادة الفلسطينية، مؤكدا أن الجهود ستتواصل حتى تبييض السجون والافراج عن كل الاسرى.

بدورها، قالت مديرة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم ماجدة الأزرق "نقف الى جانب الأسرى الأبطال، خاصة الأسرى المضربين عن الطعام منذ 9 أيام متواصلة رفضا للاعتقال الجائر الذي يواجهه المئات منهم".

وبينت أن 7 أسرى من محافظة بيت لحم من بين الأسرى الثلاثين الذين يخوضون الإضراب، مؤكدة أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المضربين إذا ما استمر الاحتلال بسياسته.

بدوره، دعا رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع لتكثيف الفعاليات لمساندة للاسرى حتى إسقاط الاعتقال التعسفي الذي يمارس بحقهم.

#بيت لحم #الأسرى #هيئة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: عرض من السلطة الفلسطينية لـ"عرين الأسود" وانفجار المفاوضات بينهما

منصور عباس يثير الجدل بعد تصريحاته الأخيرة

إعلام إسرائيلي ينشر الخطوط العريضة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

بالفيديو: إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس

مخاوف إسرائيلية من تمدد عمليات إطلاق النار إلى هذه المناطق..

البرازيليون في فلسطين يصوتون لصالح "لولا دا سيلفا"

"سيلقى ردا ساحقا".. جنرال إسرائيلي يحذر "نصر الله"

الأخبار الرئيسية

إستقالة كبير مفاوضي إسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

تقرير : على إسرائيل الوقوف بشكل واضح لجانب أوكرانيا وتسليحها

اشتية في جلسة الحكومة : جاهزون لدعم جهود المصالحة وإنهاء الانقسام

الأردن- إسرائيل – السلطة والهاجس الأمني الأخطر: انتفاضة ثالثة.. القائد أبو رعد تُتابعه أجهزة مُخابرات عربية أيضًا

63eb4425547bdab7241f47fef7aeabdd

مسؤولون أمنيون إسرائيليون يتهمون المستوطنين بالتسببب باستفزاز الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية