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المفتي يدين تدنيس المستوطنين للمسجد الإبراهيمي ورفع علم إسرائيل في "الأقصى"

الإثنين 03 أكتوبر 2022 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين، إغلاق المسجد الابراهيمي أمام المصلين المسلمين بحجة "الأعياد اليهودية".

وأدان المفتي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، الانتهاكات والاعتداءات المتكررة والمتصاعدة التي تمارسها سلطات الاحتلال والمستوطنين بحق المسجد الأقصى المبارك من خلال استباحته والاعتداء على المصلين وحراس الأقصى المرابطين فيه والنفخ بالبوق ورفع أعلام الاحتلال والقيام برقصات استفزازية في باحاته، محملاً سلطات الاحتلال عواقب هذا العدوان.

وبين أن الشرائع السماوية تحرم المس بالأماكن المقدسة المخصصة للعبادة وتؤكد حرمتها، غير أن سلطات الاحتلال تتنكر لذلك. وشدد على ضرورة التوقف عن منع مساجد الله من أن يذكر اسم الله فيها والسعي في خرابها وتدنيسها.

#المسجد الأقصى #المفتي العام

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