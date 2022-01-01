المغرب يحصل من اسرائيل على 150 طائرة “تتجسس لساعات وتلقي بأحمالها بدقة كبيرة”

القدس المحتلة / سما /

طائرات بدون طيار المغربية الجديدة “تتجسس لساعات وتلقي بأحمالها بدقة كبيرة” وتمتاز أيضا بقدرتها على الإقلاع والهبوط عموديًا ويمكن أن تعمل في أماكن صغيرة جدًا مثل سطح السفينة أو أسطح المنازل، بالإضافة إلى أي مساحة مفتوحة خالية من الحد الأدنى بحيث يمكن أن تطير.

وقالت صحيفة إسبانية إن المغرب حصل على 150 طائرة بدون طيار من شركة إسرائيلية متخصصة لخدمة أهدافه في التجسس والاستطلاع.

ويأتي ذلك، في اطار اتفاقات بين المغرب وإسرائيل، وبعد مرور عامين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية، حيث أصبحت إسرائيل واحدة من أهم موردي المواد العسكرية للمغرب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أحد أهم المستجدات في هذه الاتفاقية الاستراتيجية الجديدة هو أن جزءًا من إنتاج الطائرات بدون طيار سيتم تنفيذه مباشرة في المغرب، دون تحديد الطراز على وجه الخصوص أو في أي مرحلة من مراحل التكامل التي ستصل إليها الطائرة.

ومن خصائصها، أيضا، حسب ما أوردته صحيفة “اسبانيول” القدرة على التخفي، فضلا على امتلاكها أجهزة لاستشعار والاتصالات وخوارزميات برامج عالية الأداء، تجعلها الخيار المثالي لمجموعة واسعة من المهام، الى جانب نطاق تغطية للطائرة يبلغ 50 كيلومترا، ويمكن التحكم بها من محطات برية.

وقالت الصحيفة إن المغرب لم يكشف عن طرق استخدامه للطائرة التي سينشرها بمجرد الانتهاء من تصنيعها.

وتم تصميم “ويندر بي” وهي طائرة من نوع درون، كمنصة متعددة الاستخدامات وسهلة التشغيل، كما هو موضح على موقع الويب الخاص بالطائرة بدون طيار.

ويجمع تصميم الطائرة التي أنتجتها شركة “بلو بايرد أيرو سيستمرز” الاسرائيلية، بين القدرة العالية على التحمل، وسرعة التشغيل العالية، وتغطية مناطق واسعة، ما يجعلها نموذجا للطائرات بدون طيار ذات الأجنحة الثابتة مع قدرة الطائرات متعددة المروحيات.

ويستخدم المغرب طائرات بلا طيار لأغراض استخبارية ولمراقبة حدوده، وفقا لخبراء عسكريين محليين.

ودخلت إسرائيل والمغرب مرحلة متقدمة في مجال “التعاون العسكري” بتوقيف اتفاقات ومحادثات أجراها في تموز (يوليو) في الرباط، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي مع عدد من كبار المسؤولين في المملكة.