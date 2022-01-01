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كيف تؤثر الملابس الضيقة على صحة الجلد؟

الإثنين 03 أكتوبر 2022 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تؤثر الملابس الضيقة على صحة الجلد؟



وكالات / سما /

على الرغم من الاعتقاد السائد بأن الملابس التي تعانق الجسم قد تكون مريحة في بعض الأحيان ولكن من المهم معرفة متى تصبح هذه الملابس غير صحية.

بعض علامات ارتداء الملابس الضيقة على الجلد وفقا لموقع " timesnownews" تشمل التالي:-

- علامات الضغط على الجسم.

- وجود علامات حمراء على الجلد.

- صعوبة في التنفس.

- الإحساس بالخدر.

- حركة مقيدة.

كيف تؤثر الملابس الضيقة على الصحة؟

الشعور بعدم الارتياح عند ارتداء قميص ضيق أو بنطلون جينز ضيق أمر واحد، ولكن موضوع مختلف تمامًا عندما تبدأ فى ارتداء هذه الملابس الضيقة  في الوظائف العادية يوميا ، تؤدي إلى الشعور بعدم الراحة الجسدية مثل صعوبات التنفس وعلامات على الجلد، لكن هذا ليس حيث ينتهي، فيمكن أن يسبب قدرًا كبيرًا من الضرر في شكل انحباس العصب.

ما هو انحباس العصب؟

أشارت العديد من الدراسات في وقت سابق إلى أن ارتداء الملابس الضيقة للغاية يمكن أن يتلف الأوعية الدموية ويقيد الدورة الدموية في الجسم، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالة تُعرف باسم انحباس العصب،  عندما تنضغط الأعصاب الشوكية لتسبب الإحساس بالوخز والخدر والألم في جانب الفخذين.

بدلاً من ذلك، يمكن أن تسبب الملابس الضيقة مشاكل في الجهاز الهضمي وعدوى الخميرة وضعف أداء التمرين، وفي الحالات القصوى، سرطان الثدي.

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