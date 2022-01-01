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خرائط جوجل تتيح صور ومعلومات عن مكان وجهتك قبل الزيارة

الإثنين 03 أكتوبر 2022 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
خرائط جوجل تتيح صور ومعلومات عن مكان وجهتك قبل الزيارة



وكالات / سما /

قد تمنحك جوجل قريبًا فكرة عن إحدى مناطق المدينة قبل أن تطأها، حيث تقدم الشركة ميزة "حيوي" للخرائط على نظامي التشغيل Android وiOS والتي ستساعدك على التعرف على الجديد الذي يستحق المشاهدة في منطقة معينة من خلال المعلومات والصور.

قد تكتشف حيًا تاريخيًا مليئًا بالمعالم والمتاحف أو أكثر مطاعم في الجزء الأنيق من المدينة.

وتعتمد التكنولوجيا على مزيج من الذكاء الاصطناعي مع مساهمات المجتمع في المناظر الطبيعية لخرائط Google، مثل الصور والمراجعات.

وسيتم طرح اختبار vibe لمستخدمي الخرائط في جميع أنحاء العالم في "الأشهر القادمة"، بحسب موقع Engadget.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة لا تجعلك على اطلاع مثل المقيمين، لكنها قد تساعدك في التخطيط لقضاء إجازة أو الانتقال - فبدلاً من البحث الأعمى عن الأشياء التي يمكنك القيام بها، سيكون لديك إحساس جيد بما هو شائع لدى السكان المحليين.

#خرائط جوجل #جوجل

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