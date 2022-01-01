الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من رام الله بينهم طفلان

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 4 مواطنين، من رام الله، بينهم طفلان.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين عدنان خطاب، وطه مصطفى ابو صفية، وكلاهما يبلغان من العمر 15 عاما، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في قرية بيت سيرا، وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أحمد ومحمد عبد الرزاق سلمي من قرية صفا غربا، بعد أن داهمت منزل ذويهما، وعبثت بمحتوياته.

وفجر اليوم، استشهد مواطنان، وأصيب ثالث، خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة ضاحية التربية والتعليم، قرب مخيم الجلزون شمالا، وأطلقت النار صوب ثلاثة شبان داخل مركبتهم، ما أدى لاستشهاد إثنين منهم، وهما: باسل قاسم بصبوص (19 عاما)، وخالد فادي عنبر (21 عاما) من مخيم الجلزون، وإصابة رأفت سلامة عوض حبش (19 عاما) من بلدة بيرزيت، وقامت باختطاف جثماني الشهيدين، واعتقلت المصاب.