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ترشيح لاعب فلسطيني لجائزة الأفضل آسيويا

الإثنين 03 أكتوبر 2022 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترشيح لاعب فلسطيني لجائزة الأفضل آسيويا



رام الله / سما /

رشّح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, النجم الفلسطيني زيد قنبر لاعب جبل المكبر, ضمن قائمة الأفضل في منطقة غرب آسيا خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأكد الاتحاد الآسيوي, أن قنبر ضمن مجموعة من اللاعبين المميزين الذين تألقوا الشهر الماضي, بعد إحرازه هدفين حاسمين لجبل المكبر في دوري المحترفين.

وتواجد ضمن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في سبتمبر أيضا, كريستيان جوانكا (الشباب السعودي), ولوسيان فييتو (الهلال السعودي), وعلي مبخوت (الجزيرة الإماراتي), ومايكل أولونغا (الدحيل القطري).

كما يتواجد أيضا طه الخنيسي (الكويت الكويتي), وأمين فريد الشناينة (الفيصلي الأردني), والحاج مالك (الأنصار اللبناني).

#زيد قنبر #المحترفين #الاتحاد الآسيوي

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