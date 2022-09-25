قرار جديد من اتحاد كرة القدم

غزة / سما /

اتخذ اتحاد كرة القدم قراراً هاماً في قضية الملعب البيتي لأندية مدينة النصيرات في دوري الممتازة والأولى والثانية.

وقرر اتحاد الكرة نقل المباريات البيتية لناديي خدمات النصيرات "درجة ممتازة"، وأهلي النصيرات "درجة أولى"، إلى ملعب الدرة بدلاً من ملعب النصيرات الذي سيبقى ملعباً بيتياً لناديي الأقصى في الدرجة الأولى والرباط في الدرجة الثانية.

وجاء إبقاء ملعب النصيرات كملعب بيتي لأندية الأقصى والرباط حسب طلبهم وعدم تغييره.

وسيستمر نقل المباريات البيتية لملعب الدرة لحين الانتهاء من الاصلاحات التي طالبت الجهات الأمنية بإصلاحها في ملعب النصيرات من اجل اعتماده بشكل دائم.