شاهد.. انتصارات للزعيم واللهاونة والبحرية في دوري غزة

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سحق فريق شباب رفح نظيره شباب جباليا (3-0), ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الممتازة.



وسجل ثلاثية "الزعيم" الرفحي ناجي النحال (82), وعبد الرحمن الحميدي (86), ومؤمن البواب (95), ليرفع رصيده إلى 8 في المركز الثاني, ويبقى رصيد "ثوار الشمال" 4 نقاط في المركز السابع.

دوري الأولى



وفي الدرجة الأولى, تفوق بيت لاهيا على منافسه الأمل (4-2), وخدمات الشاطئ على نظيره خدمات خانيونس (3-1).