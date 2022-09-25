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شاهد.. انتصارات للزعيم واللهاونة والبحرية في دوري غزة

الإثنين 03 أكتوبر 2022 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. انتصارات للزعيم واللهاونة والبحرية في دوري غزة



غزة / سما /

سحق فريق شباب رفح نظيره شباب جباليا (3-0), ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الممتازة.


وسجل ثلاثية "الزعيم" الرفحي ناجي النحال (82), وعبد الرحمن الحميدي (86), ومؤمن البواب (95), ليرفع رصيده إلى 8 في المركز الثاني, ويبقى رصيد "ثوار الشمال" 4 نقاط في المركز السابع.

دوري الأولى

وفي الدرجة الأولى, تفوق بيت لاهيا على منافسه الأمل (4-2), وخدمات الشاطئ على نظيره خدمات خانيونس (3-1).



دوري الثانية

أما في الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب", فقد انتصر جماعي رفح على شباب معن (1-0), وتعادل الاستقلال مع الرباط (1-1).
 

 

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