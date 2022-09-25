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فتوح يدعو المجتمع الدولي للتوقف عن الكيل بمكيالين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه

الإثنين 03 أكتوبر 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المجتمع الدولي إلى محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق أبناء شعبنا، وعدم الكيل بمكيالين والانحياز للحقوق الوطنية الفلسطينية.

وحمّل فتوح في بيان صحفي اليوم الاثنين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة الاغتيال التي ارتكبت بدم بارد بحق الشابين باسل قاسم بصبوص (19 عاما)، وخالد فادي عنبر (21 عاما) من مخيم الجلزون، واعتبرتها "امتدادا لجرائم اسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين".

وجدّد رئيس المجلس الوطني تأكيده أن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا ومقدراته يشجعه على التمادي في ارتكابها.

#روحي فتوح #المجتمع الدولي #الاحتلال

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