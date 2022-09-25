هالاند يوسّع الفارق مع ليفاندوفسكي في سباق الحذاء الذهبي

عزز النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صدارة سباق الحذاء الذهبي، وهي الجائزة التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية خلال الموسم الواحد، وذلك بعد تسجيله هاتريك تاريخي في مرمى مانشستر يونايتد.

وقدّم هالاند مباراة استثنائية ضد مانشستر يونايتد في الديربي يوم أمس الأحد، وقاد فريقه للفوز بستة أهداف مقابل ثلاثة، علماً أنه أحرز 3 أهداف وصنع هدفين آخرين لزميله فيل فودين.

ورفع إيرلينج هالاند رصيده إلى 14 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 8 مباريات خاضها فقط، ليحلق وحيداً في صدارة الحذاء الذهبي الذي سيكون محسوماً لصالحه في حال استمر بنفس المعدل التهديفي.

ويحتل ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة المركز الثاني في سباق الحذاء الذهبي برصيد 9 أهداف، حيث تمكن من تسجيل هدف واحد في مباراة مايوركا الأخيرة، ليفض شراكته مع نيمار نجم باريس سان جيرمان الذي يملك 8 أهداف في الدوري الفرنسي.

وتمكن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من زيادة غلته التهديفية هذا الموسم إلى 8 أهداف، ليتشارك في المركز الثالث مع زميله البرازيلي نيمار.

ويأتي في المركز الرابع لاعبين هما هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير برصيد 7 أهداف، ونيكلاس فولكروج الذي يملك نفس عدد الأهداف في الدوري الألماني.