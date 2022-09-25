طرد حارس مرمى إنجليزي لتبوله داخل الملعب أثناء المباراة

وكالات / سما /

قام حكم مباراة بلاكفيلد آند لانجلي وشيبتون ماليت، بطرد حارس مرمى الفريق الأول من الملعب كونور ماسيكو، بسبب تبوله بين شجيرات سياج نباتي خلال مباراة الفريقين في الدور التمهيدي الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة فقد تلقى حارس مرمى فريق بلاكفيلد آند لانغلي، وهو فريق بريطاني من الدرجة التاسعة، بطاقة حمراء في الدقيقة 76 خلال التعادل السلبي مع شيبتون ماليت.

وخرج ماسيكو من الملعب، حين احتاج للتبول وقرر أن يلبي نداء الطبيعة بين الشجيرات، مستغلا خروج الكرة إلى ضربة مرمى، لكن رصده لاعبو شيبتون ماليت ولفتوا الانتباه إليه.

وكان الشاب قد نسي الذهاب إلى الحمام بين الشوطين، قبل أن يضطر لهذا الحل وسط المباراة. وقال: "فكرت في نفسي أنه في أسوأ السيناريوهات، فقد أحصل على بطاقة صفراء لإضاعة الوقت فقط.

وأضاف: "تلقيت إنذارا غير مستحق. والحكم أخبرني أن السبب في ذلك هو أنه قد يكون هناك أطفال في الجوار، لكن لم يكن هناك أطفال".

وقال كونر مكارثي المدرب المساعد لفريق بلاكفيلد آند لانغلي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "ماسيكو توارى بعيدا عن الأنظار. كان وسط الشجيرات. أحيانا لا يكون أمامك مفر. لقد صُعقت. كان القرار صادما للغاية لنا جميعا".

وأضاف: "لقد حمى نفسه، كان داخل السياج، في بعض الأحيان عندما تضطر إلى الذهاب عليك الذهاب".