أنشيلوتي يُحدد سبب تعادل الريال أمام أوساسونا

عبر كارلو أنشيلوتي، مُدرب ريال مدريد، عن خيبة أمله بعد تعادل فريقه أمام أوساسونا بهدفٍ لكل منهما، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سانتياجو برنابيو قد بدأ عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 42 للميرنجي، قبل أن يتعادل كيكي للضيوف في الدقيقة 50.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”لا يوجد أعذار، الفريق جيد جداً، المُباراة لم تسير في الطريق الذي أردناه، ولكن كان لايزال بمقدورنا الفوز بركلة الجزاء”.

وتابع :”الفريق أبلى بلاءً حسناً حتى الآن، وهُناك أشياء تحدث في الدوري، وهُناك أمور علينا تطويرها، نحن قادمون من سلسلة جيدة جداً وسنبحث الآن عن سلسلة اخرى”.

وأضاف مُدرب الميرنجي :”حينما لا يفوز الفريق فإن ذلك لا يُسعدنا، التعادل تسبب في حُزننا، ولكننا سنقوم بردة الفعل قريباً”، وأكمل :”كُنا نستحق الفوز”.

وعلق أنشيلوتي على ركلة جزاء بنزيما المُهدرة قائلاً :”لقد فكرت في تغيير المُسدد، ولكن بنزيما نفذ أهم ضربتي جزاء الموسم الماضي، بنزيما هو أفضل مُسدد لدينا”، وتابع :”لم تكن المُباراة الأفضل لبنزيما بعد العودة من الإصابة”.

وأكمل :”المُباراة لم تكن جيدة في المُجمل، في الشوط الثاني بعد التعادل تطورنا، التغييرات التي قُمنا بها كانت لإنعاش أسلوب اللعب”.

ووجه أنشيلوتي رسالة لجمهور الميرنجي عن إصابة كورتوا قائلاً :”سيخضع للفحوصات غداً، سنرى ماذا سُتفسر عنه الفحوصات، الإصابة ليست خطيرة جداً، ولكن علينا تقييمها”.