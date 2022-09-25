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كشف ملابسات مقتل آخر برام الله.. وفاة مواطن في ظروف غامضة في قلقيلية

الإثنين 03 أكتوبر 2022 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كشف ملابسات مقتل آخر برام الله.. وفاة مواطن في ظروف غامضة في قلقيلية



رام الله / سما /

توفي مواطن، صباح اليوم الإثنين، في ظروف غامضة بحافظة قلقيلية.

وباشرت الشرطة إلى جانب النيابة العامة، تحقيقاتهما في الحادثة، حيث تم التحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولًا، كما أعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.

وفي سياق متصل، كشفت إدارة المباحث العامة في شرطة محافظة رام الله والبيرة ملابسات مقتل مواطن يبلغ من العمر 52 عامًا، وقبضت على 4 أشخاص مشتبه فيهم خلال 48 ساعة من ارتكاب الجريمة برام الله.


وقال ارزيقات إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغًا من أحد المواطنين قبل يومين يفيد بعثوره على جثة مواطن وعليها آثار دماء، ووجد ملقى على الطريق الواصل بين بلدتي صفا - دير ابزيع غرب مدينة رام الله.

وأكد ارزيقات أن المباحث العامة قبضت على المشتبه فيه بارتكاب الجريمة والذي أفاد بارتكاب جريمته مع 3 أشخاص اخرين قاموا لاحقًا بتسليم أنفسهم إلى قيادة الأمن الوطني في المحافظة والتي بدورها سلمتهم لمباحث شرطة رام الله.

وتم احالتهم جميعًا إلى النيابة العامة من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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