تين هاج : لم أدفع بكريستيانو رونالدو احتراماً لمسيرته

وكالات / سما /

صرح الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه قرر عدم الدفع بالبرتغالي كريستيانو رونالدو احتراماً لتاريخه بعد الخسارة التاريخية أمام مانشستر سيتي بستة أهداف مقابل ثلاثة.

وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة كبيرة على يد جاره مانشستر سيتي بستة أهداف مقابل ثلاثة في قمة مباريات هذا الأسبوع بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وقرر إريك تين هاج عدم الدفع بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بمباراة اليوم أمام مانشستر سيتي، وقام بإشراك الفرنسي أنتوني مارسيال الذي سجل الهدفين الثاني والثالث للشياطين الحمر.

وأصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خارج التشكيلة الأساسية لفريق مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث يقوم تين هاج بالدفع به كبديل في بعض الأحيان.

وتحدث إريك تين هاج حسب شبكة “سكاي سبورتس” قائلاً “عدم الدفع بكريستيانو رونالدو؟ قررت عدم إشراك رونالدو احتراماً لمسيرته الكبيرة”.

وأضاف “والشيء الآخر هو الميزة التي أعطاها أنتوني مارسيال للتشكيلة، إنه يحتاج إلى لعب دقائق أكثر”.