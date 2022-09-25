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فيديو.. السيتي يحسم الديربي بفوز مهين برعاية هالاند وفودين

الإثنين 03 أكتوبر 2022 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. السيتي يحسم الديربي بفوز مهين برعاية هالاند وفودين



وكالات / سما /

حسم فريق مانشستر سيتي ديربي مانشستر على حساب الجار، مانشستر يونايتد، بفوز عريض قوامه ستة أهداف لثلاثة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأحد، في ملعب الاتحاد، برسم مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيل فودين وضع السيتي في المقدمة بهدف في الدقيقة الثامنة، قبل أن يوقع النرويجي إيرلينج هالاند على الهدف الثاني في الدقيقة 34، ليكرر نجم بوروسيا دورتموند السابق زيارته للشباك موقعً على الهدف الثالث بعد 3 دقائق فقط من زيارته الأولى.

وعاد فودين للتسجيل من جديد بهدف في الدقيقة 44 ليرفع عداد النتيجة إلى الرقم 4 لمصلحة فريقه، قبل أن يقلص البرازيلي أنطوني الفارق للضيوف بتسديدة رائعة في الدقيقة 56.

وجاء رد السيتي بهدف خامس عن طريق هالاند، الذي وقع بذلك على الهاتريك الشخصي، في الدقيقة 64، قبل أن يضيف زميله فيل فودين الهدف السادس، الثالث له ليوقع هو الآخر على الهاتريك، في الدقيقة 73.

ووضع أنطوني مارسيال بصمته في الشباك بتسجيل الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 84، قبل أن يدون هدف فريقه الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

فوز يرفع رصيد السيتي للنقطة 20 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد اليونايتد عند 12 نقطة سادساً.

#مانشستر سيتي #الديربي #هالاند #فودين #مانشستر يونايتد #الدوري الإنجليزي

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