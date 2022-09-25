فيديو.. ريال مدريد يكتفي بالتعادل مع أوساسونا في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

أهدر ريال مدريد نقاطاً لأول مرة هذا الموسم في الدوري الإسباني، وذلك بعد تعادله بهدفٍ لمثله مع ضيفه فريق أوساسونا.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سانتياجو برنابيو قد بدأ عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 42 بعد كرة خادعة لحارس مرمى الفريق الضيف.

ونجح أوساسونا في إدراك التعادل في الدقيقة 50 عن طريق كيكي بعد كرة رأسية خدعت لونين حارس ريال مدريد، وذلك بعد خطأ كذلك من روديجير في المُراقبة.

وحصل كريم بنزيما على ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعد خطأ من ديفيد جارسيا مُدافع أوساسونا، وعاد الحكم لتقنية الفيديو “الفار” ليُقرر احتساب الركلة وطرد مُدافع أوساسونا.

وفشل بنزيما في تسجيل الركلة بعد اصطدام كرته بالعارضة، قبل أن يُسجل من جديد في الدقيقة 81 ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو “الفار” بداعي التسلل.

وأهدى أوساسونا بتعادله في مُباراة اليوم صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لفريق برشلونة بفارق الأهداف عن ريال مدريد ولكل منهما 19 نقطة، فيما يحتل أوساسونا المركز السادس برصيد 13 نقطة.

وسيلعب ريال مدريد المُباراة المُقبلة له في الليجا ضد خيتافي على أرض الأخير يوم السبت المُقبل، فيما سيلعب أوساسونا على أرضه مع فالنسيا يوم الجمعة.