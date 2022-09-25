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مستوطنون يدنسون الحرم الإبراهيمي ويقيمون حفلا غنائيا داخله

الإثنين 03 أكتوبر 2022 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يدنسون الحرم الإبراهيمي ويقيمون حفلا غنائيا داخله



الخليل / سما /

دنس مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي الشريف وأقاموا حفلا غنائيا في باحاته، بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن مستوطنين نظموا حفلا غنائيا تخلله رقصات "تلمودية" داخل الحرم الإبراهيمي، احتفالا بالأعياد اليهودية، فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في محيط الحرم والمنطقة الجنوبية من المدينة لتأمين الاحتفالات الاستيطانية.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي الشريف غسان الرجبي ، "اقتحم المستوطنون برفقة قوات الاحتلال، الليلة، الحرم الإبراهيمي وأدخلوا آلات موسيقية ومكبرات صوت، ونظموا حفلا غنائيا في انتهاك فاضح لدور العبادة.

#مستوطنون #الحرم الإبراهيمي #الاحتلال

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