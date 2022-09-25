الاحصاء: 5.35 مليون نسمة عدد سكان فلسطين منتصف العام الجاري

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد السكان المقدر في فلسطين منتصف العام الجاري 2022، بلغ حوالي 5.35 مليون نسمة.

واستعرض "الإحصاء" في تقرير صدر عنه اليوم الاثنين، لمناسبة اليوم العالمي للإسكان، ويوم الإسكان العربي، الذي جاء بعنوان" تطوير الفكر المجتمعي لمكونات السكن المعاصر"، أهم مؤشرات ظروف السكن في فلسطين ذات العلاقة بمؤشرات التنمية المستدامة.

78.0% من الأسر تسكن مساكن ملك لأحد أفراد الأسرة

78.0% من الأسر حيازة مسكنها ملك لأحد أفراد الأسرة، وعلى مستوى المنطقة تتوزع هذه النسبة بواقع 82.6% في الضفة الغربية و71.2% في قطاع غزة في العام 2020.

كما بلغت نسبة الأسر التي تسكن مساكن مستأجرة في فلسطين 6.8% (8.0% في الضفة الغربية، مقابل 5.0% في قطاع غزة)، ونسبة الأسر الفلسطينية التي تسكن مساكن دون مقابل ومقابل عمل 15.2% (9.4% في الضفة الغربية، مقابل 23.8% في قطاع غزة).

أكثر من نصف الأسر تعيش في وحدات سكنية على شكل شقة

53.0% من إجمالي الأسر تعيش في مساكن على شكل شقة (36.3% في الضفة الغربية، مقابل 77.8% في قطاع غزة)، في حين أن 45.3% من الأسر تسكن في مساكن على شكل دار (61.5% في الضفة الغربية، مقابل 21.0% في قطاع غزة)، و0.5% من الأسر تسكن في فيلا (0.7% في الضفة الغربية، مقابل 0.2% في قطاع غزة)، و1.2% من الأسر تسكن في مساكن أخرى (غرفة مستقلة، أو خيمة، أو براكية، أو أخرى) (1.5% في الضفة الغربية، مقابل 1.0% في قطاع غزة) في العام 2020.

1.5 فرد للغرفة الواحدة في مساكن فلسطين

بلغ متوسط كثافة السكن (عدد الأفراد في الغرفة) في فلسطين 1.5 فرداً/ غرفة في العام 2021، (بواقع 1.6 فرداً/غرفة في الحضر، مقابل 1.4 فرداً/غرفة في الريف و1.8 فرداً/ غرفة في المخيمات)، اما متوسط كثافة السكن على مستوى المنطقة فبلغ 1.4 فرداً/ غرفة في الضفة الغربية مقابل 1.7 فرداً/ غرفة في قطاع غزة.

5.2% من أسر الضفة تعيش في مساكن مكتظة مقابل 8.9% في غزة

6.6% من الأسر في فلسطين تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية عالية تبلغ 3 أفراد فأكثر للغرفة الواحدة، وتنخفض الى 5.2% في الضفة وترتفع الى 8.9% في غزة، وعلى مستوى نوع التجمع تبلغ 6.4% في الحضر و5.6% في الريف وترتفع إلى 10.6% في المخيمات في العام 2021.

وتشير البيانات إلى أن متوسط عدد الغرف في المسكن بلغ 3.6 غرفة/ مسكن عام 2021 في فلسطين وبلغ المتوسط 3.6 غرفة/ مسكن في الحضر و3.7 غرفة/ مسكن في الريف الفلسطيني مقابل 3.3 غرفة/ مسكن في المخيمات، وبلغ متوسط عدد الغرف في المسكن في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 3.6 غرفة/ مسكن.

4.0% فقط من الأفراد في غزة يحصلون على مياه مدارة بشكل آمن

أما فيما يتعلق بمصادر المياه المدارة بشكل آمن (وتعرف على انها المصادر المحسنة، مستخدمة في المسكن، متوفرة عند الحاجة وخالية من التلوث (خالية من بكتيريا E-Coli)، فتشير البيانات الى ان 39.5% من الأفراد في فلسطين يحصلون على مياه مدارة بشكل آمن، وتتذبذب هذه النسبة بين الضفة التي تصل فيها الى 66.2% من الأفراد، مقابل 4.3% من الأفراد في غزة، أما بالنسبة لنوع التجمع فتوزعت هذه النسب إلى 35.5% في الحضر و67.1% في الريف وتنخفض هذه النسبة إلى 25.2% من الأفراد في المخيمات.

58.5% من الأسر تقيم في مساكن متصلة بشبكة صرف صحي

حوالي 28.0% من الأسر الفلسطينية في العام 2020 تقيم في مساكن موصولة بحفر امتصاصية و11.8% من الأسر تعتمد الحفر الصماء في مساكنها للتخلص من المياه العادمة، في حين أن شبكة الصرف الصحي متوفرة لدى 58.5% من الأسر الفلسطينية، و1.7% من الأسر تستخدم طرق أخرى للصرف الصحي، وبلغت هذه النسبة 95.5% في المخيمات و63.9% في الحضر و10.1% في الريف على التوالي.

و98.8% من الأسر الفلسطينية في العام 2020 لديها صرف صحي محسن يشمل (مرحاض متصل بشبكة مجاري عامة، أو مرحاض متصل بحفرة امتصاصية، أو مرحاض متصل بحفرة صماء)، وعلى مستوى نوع التجمع 99.1% من الأسر التي تقيم في الحضر لديها صرف صحي محسن مقابل 99.4% في المخيمات و96.9% في الريف.

زيادة في عدد الوحدات السكنية المرخصة للعام 2021

بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة في فلسطين للعام 2021 (الجديدة والقائمة) 21,279 وحدة سكنية مرخصة، بمتوسط مساحة163.8 م2، حيث تتوزع بواقع 19,684 وحدة سكنية مرخصة في الضفة الغربية بمتوسط مساحة 163.4م2 وفي قطاع غزة 1,595وحدة سكنية مرخصة بمتوسط مساحة 169.2م2.