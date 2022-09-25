فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت احرونوت":

لبيد يرد: خلال 10 سنوات لم تتمكن من التوصل لاتفاق وانت تمس بأمن إسرائيل

معركة سياسية على الاتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل

* "معاريف":

70% من الاثيوبيين تعرضوا للعنصرية في إسرائيل

الليكود ضد اييليت شاكيد: عليها الانسحاب من الانتخابات

تقرير مراقب الدولة: معسكرات الجيش في الضفة غير جاهزة لاستمرار القتال

للمرة الأولى الاعتراف بالحدود بين إسرائيل ولبنان وإسرائيل ستحصل على حصتها من الغاز الذي يستخرج من المنصة اللبنانية

* "هآرتس":

مصدر سياسي: لبيد وغانتس يؤيدان الاتفاق مع لبنان ونتنياهو لا يلتزم

مسلحون يطلقون الرصاص على المستوطنين واصابة جندي بجروح طفيفة

استطلاع للرأي للقناة 13: لا حسم وكتلة نتنياهو ستحصل على 60 مقعدا وكتلة التغيير على 56 مقعدا والجبهة والعربية للتغيير ستحصلان على 4 مقاعد

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلبا لبحث قرار تهجير سكان مسافر يطا من جديد

نسبة التصويت في المجتمع العربي ستهبط بشكل غير مسبوق والسبب عدم ثقة العرب بإمكانية التغيير