فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.
* "يديعوت احرونوت":
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معركة سياسية على الاتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل
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نتنياهو يهاجم لبيد: خضع لنصر الله وسلم مناطق تحت السيادة الإسرائيلية والقرار لا يلزمني
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لبيد يرد: خلال 10 سنوات لم تتمكن من التوصل لاتفاق وانت تمس بأمن إسرائيل
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مستوطنون يتظاهرون بسبب فقدان الأمن وإطلاق الرصاص باتجاههم
* "معاريف":
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للمرة الأولى الاعتراف بالحدود بين إسرائيل ولبنان وإسرائيل ستحصل على حصتها من الغاز الذي يستخرج من المنصة اللبنانية
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لبيد: الاتفاق يحافظ على مصالح إسرائيل
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تقرير مراقب الدولة: معسكرات الجيش في الضفة غير جاهزة لاستمرار القتال
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الليكود ضد اييليت شاكيد: عليها الانسحاب من الانتخابات
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70% من الاثيوبيين تعرضوا للعنصرية في إسرائيل
* "هآرتس":
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مصدر سياسي: لبيد وغانتس يؤيدان الاتفاق مع لبنان ونتنياهو لا يلتزم
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مسلحون يطلقون الرصاص على المستوطنين واصابة جندي بجروح طفيفة
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استطلاع للرأي للقناة 13: لا حسم وكتلة نتنياهو ستحصل على 60 مقعدا وكتلة التغيير على 56 مقعدا والجبهة والعربية للتغيير ستحصلان على 4 مقاعد
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المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلبا لبحث قرار تهجير سكان مسافر يطا من جديد
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نسبة التصويت في المجتمع العربي ستهبط بشكل غير مسبوق والسبب عدم ثقة العرب بإمكانية التغيير
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إسرائيل تمنع نجل وزوجة إسرائيلي عادوا من روسيا من دخول أراضيها وتعيدهما لموسكو كونهما غير يهوديان