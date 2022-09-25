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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 03 أكتوبر 2022 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت احرونوت":  

  • معركة سياسية على الاتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل  

  • نتنياهو يهاجم لبيد: خضع لنصر الله وسلم مناطق تحت السيادة الإسرائيلية والقرار لا يلزمني  

  • لبيد يرد: خلال 10 سنوات لم تتمكن من التوصل لاتفاق وانت تمس بأمن إسرائيل  

  • مستوطنون يتظاهرون بسبب فقدان الأمن وإطلاق الرصاص باتجاههم  

* "معاريف":  

  • للمرة الأولى الاعتراف بالحدود بين إسرائيل ولبنان وإسرائيل ستحصل على حصتها من الغاز الذي يستخرج من المنصة اللبنانية  

  • لبيد: الاتفاق يحافظ على مصالح إسرائيل  

  • تقرير مراقب الدولة: معسكرات الجيش في الضفة غير جاهزة لاستمرار القتال

  • الليكود ضد اييليت شاكيد: عليها الانسحاب من الانتخابات  

  • 70% من الاثيوبيين تعرضوا للعنصرية في إسرائيل  

* "هآرتس":  

  • مصدر سياسي: لبيد وغانتس يؤيدان الاتفاق مع لبنان ونتنياهو لا يلتزم  

  • مسلحون يطلقون الرصاص على المستوطنين واصابة جندي بجروح طفيفة  

  • استطلاع للرأي للقناة 13: لا حسم وكتلة نتنياهو ستحصل على 60 مقعدا وكتلة التغيير على 56 مقعدا والجبهة والعربية للتغيير ستحصلان على 4 مقاعد  

  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلبا لبحث قرار تهجير سكان مسافر يطا من جديد  

  • نسبة التصويت في المجتمع العربي ستهبط بشكل غير مسبوق والسبب عدم ثقة العرب بإمكانية التغيير

  • إسرائيل تمنع نجل وزوجة إسرائيلي عادوا من روسيا من دخول أراضيها وتعيدهما لموسكو كونهما غير يهوديان  

#الصحف الإسرائيلية

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