رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الإثنين، اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين والطواقم الطبية في بيت فوريك شرق نابلس وشمال البيرة.

وتناولت الصحف الثلاث إلغاء الاحتلال زيارات أهالي الأسرى اليوم في 3 سجون، وتمديد اعتقال الأسير خليل عواودة لليوم.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الطواقم الطبية والمواطنين في بيت فوريك

- الرئيس يعزي بضحايا التدافع بملعب كرة قدم في أندونيسي

- مركزية "فتح" تبحث وضع آليات لتنفيذ ما ورد في خطاب الرئيس

- وزير لبناني سابق: خطاب الرئيس عباس نجح في تثبيت مركزية القضية الفلسطينية

- توتر في "ريمون" والاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى اليوم في 3 سجون

- اشتية: نريد الاستثمار بالإنسان لجعل فلسطين علامة فارقة في عالم التكنولوجي

- عساف يشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد الإذاعات الإسلامية

- 36 إصابة بـ"كورونا" و1482 حالة تعاف في الأسبوع الأخير

- ديربي أندونيسي يشعل حربا طاحنة بين المشجعين.. 129 قتيلا و180 جريحا

- السعودية تسمح بعبور الشاحنات المحملة بالحجر الفلسطيني بحاويات مفتوحة

* "الأيام":

- إصابة جندي ومستوطن في عمليتي إطلاق نار قرب نابلس والاحتلال يشن حملة تمشيط وإغلاق طرق

- مواطنون يتصدون لاعتداءات المستوطنين على المنازل شمال البيرة

- إصـابـات خـلال مـواجهـات في أبـو ديـس وإخـطارات بـهدم 8 منـازل في مسافر يطا

- والد الشهيد دمدوم لـ الأيام": قــتــلــوه بــدم بــارد

- اعـتقـال فـتـاة مـن نـابـلـس بـزعـم طـعـنـهـا مجندة إسرائيلية أثناء زيارة سجن "ريمون"

- اعـتقـال 6 شبـان مـن النـاصـرة بزعم الانتماء لتنظيم "داعش"

- مسؤول إسرائيلي: الجيش "غير مستعد" لمواصلة عمليات الاعتقال في الضفة

- إندونيسيا: مقتل 125 وإصابة 323 إثر تدافع وشغب في ملعب لكرة القدم

- مستوطنون يقيمون حفلا موسيقيا داخل الحرم الإبراهيمي

- إسرائيل تستعد لاستقبال آلاف المهاجرين من روسيا وأوكرانيا

- القوات الأوكرانية تستعيد بلدة ليمان وروسيـا تستكمـل إجراءات قرار الضم

* "القدس":

- إصابة مستوطن وجندي في عمليتين بمحيط نابلس

- الرئيس يعزي بضحايا التدافع بملعب كرة قدم في أندونيسيا

- تمديد اعتقال الأسير خليل عواودة إلى اليوم

- اشتية: نريد الاستثمار بالإنسان لجعل فلسطين علامة فارقة في عالم التكنولوجيا

- اعتقال فتاة خلال زيارة شقيقها في "ريمون" وإلغاء زيارات الأسرى في 3 سجون

- إصابات واعتداءات واسعة للمستوطنين

- مراقب الدولة: الجيش الإسرائيلي غير مستعد لوجستيا لتعزيز قواته في الضفة