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بيت لحم: مواجهات مع الاحتلال في تقوع واعتقال مواطن من الشواورة

الإثنين 03 أكتوبر 2022 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اندلعت صباح اليوم الإثنين، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني ، بأن المواجهات تركزت قرب مدرسة الخنساء في منطقة خربة الدير، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت، دون ان يبلغ عن إصابات. 

وفي وقت لاحق، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشمالي للبلدة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مواطنا من قرية الشواورة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمود عيسى حمدان، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

#بيت لحم #الاحتلال

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