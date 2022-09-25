مسؤولون أمنيون إسرائيليون يتهمون المستوطنين بالتسببب باستفزاز الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

اتهم مسؤولون أمنيون إسرائيليون، الليلة الماضية، مجموعات المستوطنين باستفزاز الفلسطينيين، وذلك على خلفية عملية إطلاق النار تجاههم مساء أمس قرب مستوطنة إيتامار القريبة من نابلس.

ونقل موقع واي نت العبري عن تلك المصادر قولها، إن عملية إطلاق النار بالأمس وقعت بعد أن أقدم مستوطنون شاركوا في التظاهرة بالمنطقة، على رشق الفلسطينيين ومركباتهم وممتلكاتهم بالحجارة، وهو ما ينظر إليه الطرف الآخر (الفلسطينيون/ المقاومون) بأنه عملية استفزاز.

وأشارت إلى أن قوة عسكرية تدخلت وحاولت إبعادهم، وعقب ذلك تم إطلاق النار على التظاهرة التي أعلن عنها مسبقًا قبل تنفيذها، وقام الجيش الإسرائيلي بتأمينها، ورغم ذلك تعرضت لإطلاق نار، بسبب ما أعلن عن نية تلك المجموعة من المستوطنين "إغلاق نابلس"، وهو ما يجب أن نلاحظه. كما قالت المصادر.

وأدت العملية أمس لإصابة جندي إسرائيلي في ساقه، ووصفت جروحه بالطفيفة.

صحيفة "القدس