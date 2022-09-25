قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات داهمت عدة مناطق، وسط اشتباكات مسلحة خاصة في مدينة نابلس.

وذكر جيش الاحتلال أن قواته اعتقلت 16 فلسطينيًا بزعم أنهم من المطلوبين، والمشاركين في سلسلة هجمات مؤخرًا.

واعتقل أحمد عمر الجبريني من منطقة الضاحية، ومصطفى عودة، من حي المخفية، في نابلس.

فيما اعتقل الشاب رامي الطروة من بلدة سعير شرق الخليل.

وفي القدس، اعتقل المسن عماد أبو خديجة، والشاب أشرف الهدرة من الطور.

وواصلت قوات الاحتلال عمليات التمشيط الواسعة في مناطق شرق وجنوب نابلس، وكذلك قرب جنين بعد إطلاق النار عدة مرات تجاه قواتها والمستوطنين مساء أمس وفجر اليوم.