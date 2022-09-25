  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الإثنين 03 أكتوبر 2022 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات داهمت عدة مناطق، وسط اشتباكات مسلحة خاصة في مدينة نابلس.

وذكر جيش الاحتلال أن قواته اعتقلت 16 فلسطينيًا بزعم أنهم من المطلوبين، والمشاركين في سلسلة هجمات مؤخرًا.

واعتقل أحمد عمر الجبريني من منطقة الضاحية، ومصطفى عودة، من حي المخفية، في نابلس.

فيما اعتقل الشاب رامي الطروة من بلدة سعير شرق الخليل.

وفي القدس، اعتقل المسن عماد أبو خديجة، والشاب أشرف الهدرة من الطور.

وواصلت قوات الاحتلال عمليات التمشيط الواسعة في مناطق شرق وجنوب نابلس، وكذلك قرب جنين بعد إطلاق النار عدة مرات تجاه قواتها والمستوطنين مساء أمس وفجر اليوم.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: عرض من السلطة الفلسطينية لـ"عرين الأسود" وانفجار المفاوضات بينهما

منصور عباس يثير الجدل بعد تصريحاته الأخيرة

الشاباك يزعم اعتقال خلية لداعش خططت لتنفيذ عمليات كبيرة في اسرائيل

بالفيديو: إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس

هل فرضت الزراعة بغزة ضريبة على تنكة زيت الزيتون ؟

"سيلقى ردا ساحقا".. جنرال إسرائيلي يحذر "نصر الله"

مخاوف إسرائيلية من تمدد عمليات إطلاق النار إلى هذه المناطق..

الأخبار الرئيسية

استشهاد شابين واصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال قرب رام الله

2022-09-25_19-23-10_722308

قناة عبرية: عرض من السلطة الفلسطينية لـ"عرين الأسود" وانفجار المفاوضات بينهما

إعلام إسرائيلي ينشر الخطوط العريضة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

مخاوف إسرائيلية من تمدد عمليات إطلاق النار إلى هذه المناطق..

d190e2c7-14de-4eaf-9c27-ce762cfa5a22

البرازيليون في فلسطين يصوتون لصالح "لولا دا سيلفا"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية