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حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة

الإثنين 03 أكتوبر 2022 01:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة



رام الله/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب مهاجمة مجموعة من المستوطنين مركبات المواطنين عند حاجز "بيت ايل"، ومنزلا قرب الحاجز بالحجارة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت صوب الشبان ما أدى لإصابة العديد بالاختناق.

وفي السياق ذاته، تصدى الشبان لهجوم مجموعة من مستوطني "بيت ايل" على مدخل قرية بيتين شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين اقتحموا بحماية جيش الاحتلال مدخل القرية الغربي قرب حاجز "بيت ايل" العسكري، وحاولوا الوصول إلى بيوت المواطنين لمهاجمتها بالحجارة، وتصدى لهم أهالي القرية.

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#الاحتلال #رام الله #البيرة

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