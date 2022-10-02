بارليف: نتنياهو يتصرف مثل نصر الله

القدس المحتلة/سما/

علق وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" عومر بارليف على الانتقادات التي وجهها زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بشأن الاتفاق الجاري بلورته بين إسرائيل ولبنان على ترسيم الحدود البحرية.



وكتب بارليف في تغريدات بحسابه على "تويتر": "نتنياهو يتصرف تماما مثل نصر الله. ماذا يفعل نصرالله داخل لبنان؟ إنه يهاجم الحكومة اللبنانية كما لو كانت تقدم تنازلات، وأن إسرائيل بصدد السيطرة على احتياطيات الغاز في لبنان. نفس الشيء بالضبط يفعله نتنياهو هنا".



وأضاف: "ليس لديه (نتنياهو) فكرة عما يجري. الشيء الوحيد الذي لديه فكرة عنه هو السنوات التي كان فيها رئيسا للوزراء ولم يتحرك شيء".



وقال إنه يرى تصريحات نتنياهو "بجدية بالغة"، معتبرا أنها كلها تتعلق بالسياسة والهدف منها "إرباك الجمهور وجعلهم يشعرون بعدم الأمان".



ومضى بارليف بقوله: "لا شك في أن نتنياهو يضر بأمن دولة إسرائيل عبر الكلام غير المسؤول الذي يتفوه به. كما أنه يجهل التفاصيل ويضلل الجمهور. لن نتخلى عن سنتيمتر واحد من السيادة الإسرائيلية".

وشدد على أنه "من مصلحتنا أن يتمكن لبنان أخيرا من إعالة نفسه اقتصاديا وألا يتضور الناس جوعا"، مختتما بالقول "نحن نحمي المصالح الأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل بشكل لا لبس فيه".

وقبل ذلك بساعات، انتقد نتنياهو زعيم حزب الليكود إعلان رئيس الوزراء يائير لابيد عن مناقشة حكومته للتفاصيل النهائية الخاصة بالاتفاق مع لبنان.



ونشر نتنياهو تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اعتبر من خلالها أن لابيد قد استسلم للأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله بشكل مخجل، مانحا الحزب أرضا ذات سيادة إسرائيلية.



وأشار نتنياهو إلى أن يائير لابيد قد منح "حزب الله" خزان غاز ضخم يخص المواطنين الإسرائيليين، وذلك دون مناقشة داخل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، ودون استفتاء عام، لافتا إلى أنه ليس للابيد، أي تفويض لتسليم أرض ذات سيادة لدولة معادية، على حد زعمه.