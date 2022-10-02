كسوف للشمس تشهده سماء فلسطين يوم 25-10

رام الله/سما/

أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أن سماء فلسطين والمنطقة العربية ستشهد يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري كسوفا جزئيا للشمس يشاهد من كافة المدن الفلسطينية.

وأوضحت الجمعية الفلكية، أن الكسوف سيبدأ من أعلى يسار الشمس، ثم يغطس جنوبا حتى يغطي 33.6% من قرص الشمس في مدينة القدس، و35.7% في أقصى الشمال، و29.8 في أقصى الجنوب، ومن المتوقع أن يستمر الكسوف في سماء فلسطين مدة ساعتين وثلث تقريبا.

من المتوقع أن يبدأ الكسوف في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، ويستمر حتى الساعة الثالث عصرا، ويحدث الكسوف الجزئي للشمس عندما يحجب القمر جزءًا فقط من قرص الشمس؛ مما سيجعلها تبدو كما لو أن جزءًا أزيل منها؛ وتختلف نسبة الكسوف اعتمادًا على الموقع ضمن مسار الكسوف.



وحذّرت الجمعية الفلكية الفلسطينية، من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف بدون استخدام نظارات ومرشحات خاصة بالكسوف، لخطره على العين.