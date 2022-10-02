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مستوطن مُسلح يهاجم مركبات المواطنين شمال رام الله

الأحد 02 أكتوبر 2022 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطن مُسلح يهاجم مركبات المواطنين شمال رام الله



رام الله/سما/

هاجم مستوطن مسلح، مساء اليوم الأحد، مركبات المواطنين شمال مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطناً مسلحاً هاجم المركبات على طريق رام الله- نابلس، في منطقة "عيون الحرامية"، وهدد بإطلاق النار على المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية.

جدير ذكره أنه تشهد مناطق الضفة الغربية المحتلة حالة من التوتر واشتباكات يومية بين مقاومين من كتائب سرايا القدس المنتشرة في (جنين- نابلس- طولكرم- طوباس- مجموعات جبع- مجموعات قباطية- مجموعات رام الله) وقوات الاحتلال التي تنفذ عمليات إعدام بحق الشبان على حواجزها.

ويُشار إلى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءتهم بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة المحتلة بالتزامن مع الأعياد اليهودية في هذه الأيام.

#رام الله

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