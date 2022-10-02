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غانتس: سنواصل الاستعدادات في الشمال بغض النظر عن مفاوضات الترسيم مع لبنان

الأحد 02 أكتوبر 2022 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: سنواصل الاستعدادات في الشمال بغض النظر عن مفاوضات الترسيم مع لبنان



القدس المحتلة/سما/

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاحد، إن الجيش سيحتفظ باستعداداته على الساحة الشمالية بغض النظر عن مسار المفاوضات مع لبنان حول ملف الترسيم، مؤكدا أنه في حالة التوصل لاتفاق معه لن يمنع ذلك وقوع احتكاكات مستقبلية.


وقال غانتس في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد: "الجيش سيواصل استعداداته في الساحة الشمالية بغض النظر عن المفاوضات مع لبنان حول ملف الترسيم".


وأضاف الوزير الإسرائيلي، "في حالة الاتفاق مع لبنان لن تكون هناك ضمانة لمنع احتكاك مستقبلي معه لكنه سيسهم في إضعاف تبعية لبنان لإيران".

#بيني غانتس

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