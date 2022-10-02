  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تكشف حقيقة وجود نشاط تجاري أو لقاءات مع شخصيات أمريكية

الأحد 02 أكتوبر 2022 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تكشف حقيقة وجود نشاط تجاري أو لقاءات مع شخصيات أمريكية



غزة/سما/

نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد، اليوم الأحد، المعلومات التي تتحدث عن وجود أي نشاط تجاري أو لقاءات بين قيادات الحركة وشخصيات أمريكية.

وقال حماد في بيان صحفي: "تطالعنا منذ فترة مواقع مشبوهة تنشر عليها معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة وتستهدف ضرب الثقة بين حاضنة المقاومة ورموزها، أحدثها مزاعم كاذبة عن لقاءات بين قيادات حمساوية وشخصيات أمريكية".

وأضاف أنه "ينفي الأكاذيب المفتراة التي تدّعي وجود نشاط تجاري مع الصهاينة والأمريكان".

ودعا حماد كل وسائل الإعلام والناشطين لتوخي الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في تلقي الأخبار والتصريحات".

وشدد على أن وعي جمهور المقاومة كان وسيبقي سدًا منيعا أمام كل ألاعيب العدو وأجهزة مخابراته".

#حماس

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: أبو رعد خازم أصبح أكثر شعبية من أبو عبيدة (فيديو)

أسعار صرف العملات

الشاباك يزعم اعتقال خلية لداعش خططت لتنفيذ عمليات كبيرة في اسرائيل

فيديو: المتطرف بن غفير يقتحم حي الشيخ جراح

هل فرضت الزراعة بغزة ضريبة على تنكة زيت الزيتون ؟

كيف ينظر الإسرائيليون لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ؟

منصور عباس يثير الجدل بعد تصريحاته الأخيرة

الأخبار الرئيسية

157224588389194100

حرب إعلامية بشأن ترسيم الحدود مع لبنان... غانتس لنتنياهو: أنت تخدم نصر الله

photo_2022-10-02_16-50-31

بالفيديو: إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس

بينهم يوسي دغان (الذي يحمل السلاح) .. مستوطنون لحظة إطلاق النار عليهم خلال مسيرة احتجاجية على عمليات إطلاق النار الأخيرة في نابلس

دعوات إسرائيلية لشن عملية عسكرية فورية واسعة النطاق في الضفة

7ad9ce6480a30b40556e6afe0fc03ca9

يديعوت: 29 سنة على أوسلو.. البدائل المتبقية

"مراقب الدولة": الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا لتعزيز قواته في الضفة.. والأخير يرد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية