حماس تكشف حقيقة وجود نشاط تجاري أو لقاءات مع شخصيات أمريكية

غزة/سما/

نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد، اليوم الأحد، المعلومات التي تتحدث عن وجود أي نشاط تجاري أو لقاءات بين قيادات الحركة وشخصيات أمريكية.

وقال حماد في بيان صحفي: "تطالعنا منذ فترة مواقع مشبوهة تنشر عليها معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة وتستهدف ضرب الثقة بين حاضنة المقاومة ورموزها، أحدثها مزاعم كاذبة عن لقاءات بين قيادات حمساوية وشخصيات أمريكية".

وأضاف أنه "ينفي الأكاذيب المفتراة التي تدّعي وجود نشاط تجاري مع الصهاينة والأمريكان".

ودعا حماد كل وسائل الإعلام والناشطين لتوخي الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في تلقي الأخبار والتصريحات".

وشدد على أن وعي جمهور المقاومة كان وسيبقي سدًا منيعا أمام كل ألاعيب العدو وأجهزة مخابراته".