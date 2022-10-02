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الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى غدا في 3 سجون

الأحد 02 أكتوبر 2022 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى غدا في 3 سجون



رام الله/سما/

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجون الاحتلال ألغت زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم التي كانت مقررة غدا الإثنين في سجون: "هداريم"، و"ريمون"، و"مجدو".

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغتها أن إدارة سجون الاحتلال قررت بعد "أحداث سجن ريمون"، إلغاء زيارات أهالي الأسرى غدا في تلك السجون.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أغلقت اليوم سجن "ريمون" بالكامل، واحتجزت أهالي الأسرى خلال زيارتهم لأبنائهم، واعتقلت الشابة أسيل الطيطي، شقيقة الأسير سبع الطيطي، من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس.

#الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين

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