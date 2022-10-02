إحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا في فرنسا

باريس/سما/

أحيت جمعية التضامن الفلسطينية- الفرنسية، مساء اليوم الأحد، الذكرى الـ 40 لمجزرة صبرا وشاتيلا، بفعالية نظمتها في مدينة روبيه شمال فرنسا.

ونظمت الجمعية بالتعاون مع مكتب دراسات الفن والأبحاث، وإذاعة pastel المحلية، ندوة بعنوان "صبرا وشاتيلا في الأدب والفن" للباحثة الفرنسية ساندرا بارير، كما عرض فيلم "دوار شاتيلا " للمخرج اللبناني ماهر أبي سمرا.

وقال الكتاب والدبلوماسي حسان البلعاوي إنه رغم مرور 40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا، ما زالت سلطات الاحتلال تمارس الانتهاكات يوميا ضد أبناء شعبنا.

بدورها، تناولت الباحثة اللبنانية عبير شاهين الظروف التاريخية لمجزرة مخيمي اللاجئين الفلسطينيين في بيروت صبرا وشاتيلا، ووضعتها في سياق أوسع يتخطى الحرب في لبنان، ويستهدف إلغاء الوجود الفلسطيني مند النكبة.

وقالت إن ما لفت نظرها في صدى هذه المجزرة والتي حظيت بتغطية إعلامية دولية واسعة، غياب كتب تاريخية في المراجع الدراسية في لبنان والمنطقة، وهو ما دفعها للبحث عن كتب وأعمال عن هذا الحدث الضخم الذي أثر بها شخصيا عندما كانت طالبة مدرسة في فرنسا.

وأشارت إلى أن عدد الأعمال الفنية والأدبية التي تناولتها حتى الآن في بحثها بلغت 45 مرجعا، وشملت كل أصناف الإنتاج الأدبي والفني، وعملت على مدار 5 سنوات على هذا الموضوع، قضت 4 منها في لبنان.

وتناول فيلم اللبناني أبي سمرا (دوار شاتيلا) الحياة اليومية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويقدم المخرج توطئة تاريخية لإنشاء مخيم شاتيلا عام 1949 في العاصمة اللبنانية بيروت، مع استعراض لأهم المراحل التي شهدها المخيم لواقع الشعب الفلسطيني في لبنان.

وسبق الفيلم فقرة ثقافية شملت قراءة موسيقية شعرية لنص "الرشيدية "للشاعر الفرنسي صاموئيل تيرون الذي تحدث عن مخيم الرشيدية في جنوب لبنان الذي كتبه قبل سنوات، ترافقه موسيقيا الفنانة كريستال لامبارت التي تعمل في فرقة اوركسترا مدينة ليل.

كما تضمنت الفقرة قراءة لقصيدة "صبرا تقاطع شاعرين على جسد" لمحمود درويش بترجمته الفرنسية، قرأته الدكتورة عبير شاهين وغناه بالعربية الأكاديمي التونسي صاحبي كيراني .

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